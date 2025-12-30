Голямо успокоение за пенсионерите иде с въвеждането на еврото

Съществуващите индивидуални партиди на осигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване ще бъдат автоматично превалутирани от левове в евро от 1 януари 2026 година. Това съобщават от Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, като подчертават, че процесът ще бъде напълно безплатен и няма да включва каквито и да е допълнителни такси или разходи за осигурените, пенсионерите и наследниците.

Лични пари, които не се пипат

„Тези пари са лични спестявания, които са наследяеми, и е важно хората да ги възприемат като свои, подобно на средствата в банка“, заявява председателят на асоциацията Евелина Милтенова. По думите ѝ всеки гражданин има интерес да знае в кой пенсионен фонд постъпват 5 процента от осигуровките му и каква е наличността по индивидуалната му партида, тъй като това са реални лични активи.

Най-важното послание към пенсионерите

Според Милтенова въвеждането на еврото по никакъв начин не застрашава пенсионните спестявания в капиталовите фондове. Реалната стойност на средствата няма да се промени, преобразуването от лева в евро ще стане автоматично, а редът на натрупване, управление и наследяване на средствата остава същият. Това означава, че преходът към новата валута не води до скрити загуби или промени в правилата.

Как технически става превалутирането

Индивидуалните партиди в пенсионните фондове се водят в дялове и при преминаването към евро броят на дяловете за всяко осигурено лице няма да бъде променен. При превалутирането те ще бъдат умножени по новата стойност на един дял, изразена в евро за съответния фонд. Целият процес ще бъде под строгия контрол на Комисия за финансов надзор, която осъществява ежедневен надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества.

Без заявления и без бюрокрация

Преходът към еврото не изисква никакви действия от страна на осигурените лица. Не се подават заявления, не се подписват анекси и не се изискват допълнителни документи. Всеки обаче може по всяко време да се обърне към своето пенсионно дружество и да поиска индивидуална справка за състоянието на партидата си. В годишното извлечение за 2025 година, което клиентите ще получат през май 2026 година, сумите ще бъдат изписани едновременно в левове и евро за по-лесна ориентация.

Вноските също минават в евро

След 1 януари 2026 година Национална агенция за приходите автоматично ще превежда осигурителните вноски към пенсионните дружества вече в евро, което напълно затваря цикъла на преминаване към новата валута и елиминира риска от объркване или технически проблеми.

Мащабът зад спокойствието

Към края на третото тримесечие на 2025 година участниците в пенсионните фондове у нас са над 5,1 млн. души, от които над 5,1 млн. са осигурени лица, а останалите са пенсионери и лица, получаващи разсрочени плащания. Общият размер на нетните активи под управление на пенсионноосигурителните дружества надхвърля 30 млрд. лева, показват данните на Комисията за финансов надзор.

