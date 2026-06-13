Голямо успокоение за пенсионерите иде с въвеждането на еврото
Автоматичното и безплатно превалутиране гарантира защита на личните пенсионни активи
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Автоматичното и безплатно превалутиране гарантира защита на личните пенсионни активи
Преминаването към еврото от Нова година донесе и първия голям трус за пенсионната система. Максималната пенсия вече ще се изплаща в размер на 1738,40...
Предвидени са срещи с кметовете на малките населени места, кметските наместници и др.