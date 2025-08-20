Икономист отсече! Ето откъде идват високите цени у нас

Поскъпването на стоки и услуги у нас не е изолирано явление, а част от световна тенденция, която се очаква да продължи години наред.

Това обясни икономистът Румен Гълъбинов пред БНР, като подчерта, че новите нива на митата, наложени от Съединените щати върху Европейския съюз, Китай и други търговски партньори, вече създават допълнителен натиск върху цените. „Трайното покачване на потребителските цени не е само български проблем. Това е един международен, глобален феномен, който се очаква да продължи в идните периоди – тримесечие и години“, каза той.

Вериги на доставки и невидими разходи

Според Гълъбинов ефектът от международната търговия и митата неминуемо се прехвърля върху всички вериги на доставки. „Това неминуемо оказва влияние във веригата на доставки, като увеличени разходи в глобалната търговия, не само с хранителни стоки, а с всякакъв вид стоки. Това във времето ще се разнесе и ще оказва влияние“, подчерта икономистът. Той се позова и на проучване на Мюнхенския институт, според което повечето експерти прогнозират дългосрочен ефект от тази политика върху цените.

В България обаче проблемът се усложнява и от дългата и често неефективна верига между производител, търговец на едро и търговец на дребно, посочи той. „В България това, което се получава между цените на едро и дребно, бих могъл да го коментирам първо с това, че имам известни резерви към начина, по който се отчитат особено цените на едро, тъй като там вероятно има във времето някакво разминаване... стоките изминават много дълъг път, особено хранителните стоки“, заяви Гълъбинов.

Какво може да направи държавата

По думите му именно този дълъг път на стоките от производител до потребител често води до сериозни оскъпявания. „Може би затова държавата трябваше да направи нещо и то стана с промените в Закона за еврото, които дават по-големи правомощия на регулаторите и на надзорните органи да установят по веригата на добавената стойност и по веригата на доставките защо една и съща стока с почти непроменена себестойност, след това се озовава в крайната търговска мрежа, като цените са с 40-50% оскъпени“, отбеляза икономистът.

Така глобалното поскъпване, съчетано с вътрешните слабости на българския пазар, превръща хранителните стоки в истинско изпитание за потребителите, които плащат най-високата цена от процеси, започнали далеч извън границите на страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com