Минималната заплата може да се промени радикално с нова формула
Румен Гълъбинов предлага почасово определяне и предупреждава, че замразяването на доходите крие сериозен риск
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Румен Гълъбинов предлага почасово определяне и предупреждава, че замразяването на доходите крие сериозен риск
От митата в САЩ до касовата бележка у нас – как международните цени оскъпяват живота в България
Пенсионерите ще си получат равностойността на пенсията в евро по фиксирания курс
България може да влезе в еврозоната на 1 юли 2025 г. или на 1 януари 2026 г.
В момента имаме платежна система "Бисера", която е за левовете. Тя трябва да заработи с евро чрез модификация
Ние нямаме стабилна земеделска политика, категоричен е Щерю Ножаров
Говори Румен Гълъбинов
Според него решението е повече политическо, отколкото икономическо
Според него е добре да се направи мониторинг на пазарите, особено на хранителни стоки
Вирусът е само спусъкът, който отприщи всички проблеми, натрупвани в последно време
Трябва всяко тримесечие да можем да видим колко пари имаме за старини и здраве по личните сметки В повечето държави от Европейския съюз пенсионната...