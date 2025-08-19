Шок с цените на новите коли

Цените на новите автомобили продължават да растат

Германският автомобилен клуб ADAC анализира как са се променили цените на най-евтините автомобили в Германия през последните години. И посочва, че в момента за „евтина кола“ се счита тази, която струва около 25 000 евро. За сравнение, през 2020 тя е струвала 15 500 евро.

Изследването на АDAC анализира как се е променило предлагането на евтини градски автомобили на местния пазар през последните години. Изводите, меко казано, не вдъхват оптимизъм, тъй като цените на предлаганите в момента модели буквално „удрят тавана“.

Увеличението е с цели 76 процента

Данните на ADAC показват, че в сравнение със ситуацията през пандемичната 2019 средните цени на базовите модели на всички малки автомобили (сегменти А и В) са се увеличили със 76%. Авторите на доклада говорят за „особено поразителен голям скок“, който се наблюдава през последните пет години, предава "Аутомедия".

Например средната цена на базовите модели с двигатели с вътрешно горене през 2013 за германския пазар е била 13 244 евро. През 2020 германските купувачи плащат средно 15 504 евро за автомобил от сегмента А и В. За сравнение, в момента цената вече е 25 357 евро.

Любимите модели на купувачите изчезват от ценовите листи

Не е тайна, че масовото изтегляне от пазара на по-евтини автомобили с вътрешно горене от сегментите А и Б е резултат от новите стандарти за емисии на отработени газове и санкциите, начислявани от Европейската комисия във връзка с разпоредбите CAFE (Чист въздух за Европа). Допълнително предизвикателство са строгите изисквания за задължително оборудване за безопасност на превозното средство, като например необходимостта от използване на ADAS системи.

Всичко това изтласква цените на моделите с нисък марж на сегментите А и В отвъд границите на рентабилността на производството. Поради тази причина през последните години изчезнаха модели като Citroen C1, Peugeot 108, Smart Fortwo, Skoda Citigo, Mitsubishi Space Star и др.

С колко поскъпнаха най-евтините нови автомобили?

Факт е, че 76-процентното увеличение на разходите за покупка е резултат и от пазарната мода и преминаването на клиентите към по-скъпи за закупуване SUV. В същото време обаче растат цените и на популярни хечбеци.

Добър пример, цитиран от ADAC, е Hyundai i10. През 2015 цената му в Германия започва от 11 410 евро, а в момента тя вече е 16 990 евро. Още по-впечатляващо е случващото се с Opel Corsa, която през 2015 е струвала 12 135 евро в базовия си вариант, а в момента ценовата листа започва от 22 890 евро.

„Евтините“ електромобили все още са твърде скъпи

Пазарната празнина, оставена от евтините автомобили с вътрешно горене от сегментите А и В, трябваше да бъде запълнена от нови електрически автомобили, но засега интересът към такива модели е незначителен. Най-продаваните електрически автомобили в Германия в момента включват модели като Volkswagen ID7, Volkswagen ID4/ID5 и Volkswagen ID.3.

Сред основните причини за ниския интерес към по-малките електрически автомобили ADAC посочва прекомерно високите им цени. Факт е, че електрическото Mini, например, е поевтиняло с 4481 евро от 2020 насам (от 31 681 евро на 27 200 евро), не всички производители на малки автомобили са поели по същия път. Примерите за това са Fiat 500e (от 26 990 евро) и Peugeot e-208 (от 36 425 евро), чиито цени са се увеличили значително през последните 5 години.

