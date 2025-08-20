Картел или пазарен срив? Разследват защо олиото в магазините поскъпва

Цената на слънчогледовото олио отново е в центъра на вниманието,

след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започна предварително проучване за евентуални нарушения в сектора.

Поводът са тревожните прогнози за по-слаб добив на маслодаен слънчоглед през 2025 г., които вече създават очаквания за ново поскъпване по рафтовете на магазините. Според антимонополния орган целта на проверката е да се установи дали зад тези прогнози се крият обективни пазарни причини или пък има антиконкурентни практики, които изкуствено вдигат цената на една от най-основните хранителни стоки за българските домакинства.

Какво търси Комисията

За да изгради пълна картина, КЗК е изискала информация от редица институции и компании, пряко свързани с производството и търговията на слънчогледово олио. От производителите се очаква да разкрият данни за структурата на икономическите групи, в които участват, основните си доставчици, както и за обемите на производство и предназначението на продукцията – дали отива за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди.

От тях се иска и справка за наличните количества суровина, алтернативните канали за снабдяване, трудностите при доставките и начина, по който олиото стига до магазините.

Министерството на земеделието и храните също е натоварено със задача. То трябва да предостави актуални данни за производителите на маслодаен слънчоглед у нас, както и прогноза дали добивът ще покрие потреблението до края на годината. В допълнение се иска анализ на възможните мерки, с които държавата може да реагира при недостиг – било чрез внос, било чрез подпомагане на производителите.

Подозрения за картел и нов подход на КЗК

Предварителното проучване трябва да отговори на ключовия въпрос: Има ли обективни основания за вдигане на цените или пък те се диктуват от съгласувани действия между търговците и производителите? Възможните сценарии включват договаряне на ценови нива, злоупотреба с пазарна сила или други антиконкурентни практики. Ако събраната информация даде достатъчно доказателства, КЗК ще започне официално производство по закона за защита на конкуренцията.

Проверката се вписва в по-широкия секторен анализ, който Комисията започна още на 19 юни върху пазара на хранителни стоки от първа необходимост. Това е първото по рода си мащабно проучване, инициирано от новото ръководство на антимонополния орган. Целта му е да установи причините за непрекъснатия ръст в цените на основните продукти, да предложи решения за ограничаване на поскъпването и да посочи дали зад него стои пазарна логика или картелни споразумения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com