Ядем повече месо и зеленчуци, но сиренето изчезва от трапезата

Българите са увеличили потреблението на зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на миналата година,

показват последните данни на Националния статистически институт. Същевременно се отчита намаление в консумацията на сирене и олио.

Над 30% от всички разходи на едно лице в домакинството продължават да са насочени към храна и безалкохолни напитки.

Зеленчуците водят ръста в потреблението

Сред най-забележимите промени е увеличението на консумацията на зеленчуци – с 800 грама повече на човек, като общото количество достига 21 килограма за тримесечието. При плодовете също има ръст от близо половин килограм и така средното потребление достига 12,5 килограма.

Увеличение е отчетено и при месото с над половин килограм, както и при киселото мляко. Спад се наблюдава при сиренето с около 200 грама по-малко на човек, и при олиото. Без промяна остава консумацията на месни произведения и картофи.

Разходите растат, храната остава водеща

НСИ уточнява, че данните обхващат хранителните продукти и напитки, консумирани при домашни условия, без заведенията за обществено хранене. Общите разходи на лице от домакинство през второто тримесечие на годината възлизат на малко над 3150 лева, което е с близо 12% повече спрямо същия период на 2024-а. Най-голям остава делът на харчовете за храна и безалкохолни напитки, които са около една трета от семейния бюджет.

Данъци, транспорт и сметки след трапезата

След храната най-значителна тежест в бюджета имат данъците и осигуровките с 16% от общите разходи, а 11% отиват за транспорт и съобщения. Спрямо предходната година сумите по отделните пера също се покачват. Харчовете за храна и безалкохолни напитки нарастват от 835 на 951 лева на човек, а за алкохол и цигари – от 109 на 130 лева. Жилищните разходи а вода, ток, отопление, обзавеждане и поддръжка на дома се увеличават от 397 на 463 лева.

