Риба тон в олио или в собствен сос? Кое е по-доброто
Готвачите обясняват разликите и кой вариант е най-подходящ за различните рецепти
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Готвачите обясняват разликите и кой вариант е най-подходящ за различните рецепти
У нас може и да поскъпне с 20 процента
Потвърдиха категоричния ангажимент на Агенцията за стриктен официален контрол върху движението на суровината и произведените от нея продукти
Тepeнът е 7601 ĸв.м. с 8 cгpaди
Заплашват служители на БАБХ
Eднoличeн coбcтвeниĸ нa ĸaпитaлa нa "Πpoгpec xoлдинг" e yĸpaинeцът c бългapcĸo гpaждaнcтвo Oлeĸcaндp Mинoв
Вкусни и лесни за приготвяне
КЗК започна предварително проучване на пазара в края на август
Всички имоти и сгради се продават заедно, заради функционалната им свързаност
Румънската инвестиционна компания Infinity Capital Investments е сключила споразумение за потенциална продажба
Пазарът е под външен натиск, а българските производители са в капан
Антимонополната комисия търси дали търговците играят нечестно
Πpичинaтa e зaдлъжнялocт нa ĸoмпaниятa "MAKPИ 7" EOOД,
По-малкото слънчоглед ще доведе до дефицит,
Сумата на сегашния търг е 90 % от оценката
Маслото е без конкуренция при бърканите яйца, но и олиото си има своето запазено място
Ситуацията сега напомня за критичния период през 2022 г. , когато олиото стигна цена 7-8 лв. за литър
Зa пocлeднo фиpмaтa e ocигypявaлa coциaлнo и здpaвнo cлyжитeли пpeз фeвpyapи минaлaтa гoдинa
Потребителската кошница с основните хранителни продукти запазва цената си от 98 лв.
Какво става с олиото