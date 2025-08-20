Лабубу изстреля Pop Mart! Китайските играчки надминаха Барби и Hello Kitty

Китайската компания за колекционерски играчки Pop Mart обяви исторически резултати за първата половина на годината.

Нетната печалба е скочила с близо 400%, а приходите от серията „Чудовищата“ само са донесли 4,81 милиарда юана (около 670 милиона долара). Акциите в Хонконг реагираха бурно – с над 12,5% ръст, до най-високото си ниво от борсовия дебют през 2020 г. От началото на годината книжата са поскъпнали с над 230%, което вече оценява Pop Mart по-високо от традиционни гиганти като Mattel и Sanrio.

„Лабубу“ – играчката феномен

Големият удар за компанията е куклата „Лабубу“ от серията „Чудовищата“, превърнала се в хит сред фенове и знаменитости – от Риана до Дейвид Бекъм. Играчката, продавана в така наречените „слепи кутии“, носи неочаквано високи маржове, защото потребителите плащат между 10 и 20 долара, без да знаят коя версия ще получат. Тази седмица Pop Mart пуска и мини вариант на „Лабубу“, който може да се закача на мобилен телефон – продукт, от който се очаква нова вълна интерес.

Амбиции за глобална експанзия

Главният изпълнителен директор Ван Нин, основал компанията през 2010 г., заяви, че целта за приходи от 20 милиарда юана през 2025 г. е постижима, а дори 30 милиарда още тази година „би трябвало да е доста лесно“. Pop Mart вече има около 40 магазина в САЩ и планира бързо разширяване – поне 10 нови локации до края на годината. Компанията гледа оптимистично и към развиващите се пазари в Близкия изток, Централна Европа и Латинска Америка. „Вярваме, че все още има много голямо пространство за растеж“, каза Ван.

Надценена ли е еуфорията?

Въпреки еуфорията на пазара, анализаторите предупреждават за рискове. Според Джеф Чжан от Morningstar, инвеститорите пренебрегват дългосрочния бизнес риск и акциите може да останат надценени. Това не спира обаче потребителската вълна, а в Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион продажбите вече догонват китайския пазар.

Следващата мечта: „китайски Disney“

Ръководството на Pop Mart гледа отвъд играчките. Амбицията е компанията да изгради медийна империя по подобие на Disney, като героите ѝ се превърнат в анимационни филми и дори атракции в тематични паркове. Макар че това няма да донесе бързи приходи, стратегията показва, че Pop Mart иска да превърне „Лабубу“ и „Моли“ не просто в играчки, а в културни икони.

