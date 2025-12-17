Kaufland влезе в сърцето на София с магазин от ново поколение

Kaufland България откри първия си хипермаркет, разположен в жилищен комплекс в самия идеален център на София. Новият обект Kaufland-Театрална, се намира в район „Оборище“ и отбелязва важен етап в развитието на веригата както в столицата, така и в страната. Това е 20-ият магазин на Kaufland в София и общо 70-ият в България, реализиран с инвестиция от над 40 млн. лева. С нея общите вложения на компанията в столицата вече надхвърлят 600 млн. лева.

Новият магазин е с визия и концепция, които значително се различават от класическия облик на бранда. Дизайнът и асортиментът са съобразени със спецификите на района и с динамиката на централната градска среда.

Локация, асортимент и фокус върху българските продукти

Разположен в непосредствена близост до метростанция „Театрална“ и парка „Заимов“, Kaufland-Театрална предлага над 14 000 продукта на търговска площ от близо 2000 кв. м. В подбора на стоките акцентът е поставен върху свежи и качествени предложения от български производители, родни фермери и стартиращи бизнеси. Сред тях са и над 150 продукта от собствената българска марка на веригата „Брей!“.

Особено впечатляваща е близо 20-метровата витрина с обслужване, сертифицирана по стандарта за качество TUV Austria, в която клиентите могат да избират от над 400 вида свежи сирена, месо и колбаси, печени пилета и риба. Допълнение към богатия асортимент е Пекарната на Kaufland, която ежедневно предлага над 150 вида хляб, солени и сладки печива и закуски, изпечени на място.

Удобство и технологии за по-бързо пазаруване

За улеснение на клиентите магазинът разполага със 150 паркоместа – както пред входа, така и на ниво -1 в жилищната сграда. Пазаруването е оптимизирано чрез 9 каси за самообслужване, а в Kaufland-Театрална е внедрена и иновативната услуга K-SCAN за самостоятелно чекиране на стоките по време на пазаруване. Тази услуга, която Kaufland първа въведе на българския пазар, позволява съкращаване на времето за пазар с над 30%.

„С откриването на Kaufland-Театрална правим значителна крачка в развитието на веригата ни в България. Освен че това е първият ни магазин в жилищна сграда, той е и един от най-модерните магазини на Kaufland в цяла Европа, като поставя клиентското изживяване на изцяло ново ниво“, подчерта при откриването изпълнителният директор на Kaufland България Иван Чернев.

Енергийна ефективност и услуги под един покрив

Новият филиал е проектиран и оборудван според най-високите стандарти за екологично строителство и енергийна ефективност. Охладително-отоплителната система използва енергията, отделяна от хладилните инсталации, за отопление на магазина, като по този начин оптимизира използването на ресурсите. Всички хладилни тела работят с минимална консумация на енергия и с щадящи околната среда агенти.

Освен богатия асортимент в търговската зала Kaufland-Театрална предлага и допълнителни услуги на едно място. В обекта са разположени аптека SOpharmacy, каси за разплащане EasyPay, както и брандът Ways за тютюневи изделия, премиум пакетирани храни и топли напитки.

Магазин с кауза - подкрепа за младите актьори

Kaufland-Театрална е и първият магазин на веригата с ясно изразена социална кауза. За всяко пазаруване в обекта компанията ще дарява фиксирана сума в подкрепа на младите актьори от Националната академия за театрално и филмово изкуство. Партньорството между Kaufland и НАТФИЗ беше официализирано с меморандум за цялостно сътрудничество, който предвижда реализирането на съвместни проекти за подкрепа и популяризиране на младите артисти.

С новия си обект в район „Оборище“ Kaufland не просто разширява присъствието си, а демонстрира как големият ритейл може да се впише в градската среда – с модерни решения, фокус върху българските производители и ангажираност към обществени каузи.

