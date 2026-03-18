Ето ги най-лошите електрически коли на старо. Не ги купувайте

Купуването на употребяван електрически автомобил може да изглежда като чудесна идея, тъй като употребяваните автомобили могат да бъдат значително по-евтини от новите модели.

Употребяваните електрически автомобили обаче могат да крият сериозни проблеми, които ще бъдат скъпи и трудни за отстраняване.

BGR посочи пет електрически превозни средства, които не бива да купувате употребявани.

Експертите на Consumer Reports препоръчват вместо това да се обърне внимание на конкурентите, пише "Блиц".

Най-лошите електрически автомобили за закупуване втора ръка:

Tesla Cybertruck има един от най-уникалните дизайни от всички автомобили, предлагани в момента. Експертите обаче заявяват, че той не е сред най-добрите електрически превозни средства на пазара на употребявани автомобили.

Consumer Reports съветва, че преди закупуването на Tesla Cybertruck е добре да се има предвид, че разходите за поддръжка на този пикап са значително по-високи от тези на конкурентите му. Освен това, не всеки механик е квалифициран да поправя това превозно средство.

Експертите споменават и няколко проблема, с които се сблъскват много собственици на Tesla Cybertruck, включително залепващи педали за газ и дефекти на батерията.

2023 BMW iX

BMW iX може да се закупи на пазара за употребявани автомобили на значително по-ниска цена от нов електрически кросоувър. Експертите обаче посочват, че BMW iX от 2023 г. вече е бил изтеглен от пазара два пъти поради различни проблеми.

Експерти предупреждават, че някои от най-често срещаните проблеми с BMW iX 2023 включват неизправности в електронните му системи, които дори могат да доведат до пожари. Моделът има и проблеми със спирачната си система и загуба на мощност.

Hyundai Ioniq 5, 2023 г.

Hyundai Ioniq 5 може да се похвали със стилен дизайн и практичен интериор. Електрическият кросоувър от моделната 2023 година обаче далеч не е с най-добрите показатели за надеждност.

Експерти съобщават, че Hyundai Ioniq 5 от 2023 г. има проблеми със зареждането и батерията. Някои собственици се оплакват, че електрическите им автомобили могат внезапно да загубят заряд или да откажат да се зареждат.

2025 Genesis GV60

Genesis GV60 предлага елегантен дизайн и първокласен интериор. Електрическият кросоувър от моделната 2025 година обаче има редица недостатъци.

Consumer Reports обяви Genesis GV60 от 2025 г. за ненадежден. Освен това експертите казват, че качеството на изработка оставя много да се желае.

2024 Chevrolet Blazer EV

Изданието отбелязва, че Chevrolet Blazer EV от 2024 г. вече е бил изтеглен от пазара пет пъти. Това подчертава далеч не отличната надеждност на модела.

Експерти съобщиха, че един от най-често срещаните проблеми с Chevrolet Blazer EV 2024 е внезапното задействане на ръчната спирачка по време на шофиране. Те отбелязаха, че оплакванията на собствениците обхващат широк спектър от въпроси.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com