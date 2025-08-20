Обрат с банкоматите! Колко евро пускат?

От 1 януари 2026 г. банкоматите ще пускат само банкноти евро, предвижда наредба на БНБ

Те ще бъдат заредени с банкноти от 5 евро до 100 евро. По-едри банкноти от 200 евро няма да има в банкоматите, предаде "Труд".

В наредбата на БНБ е посочено какви банкноти трябва да има в банкоматите и какви банкноти ще пускат те. Банкомати, които използват две касети за евробанкноти, трябва да съдържат банкноти от 10 евро и 20 евро. Банкомати с три касети за евробанкноти трябва да имат банкноти от 10 евро и 20 евро, като освен тях могат да бъдат заредени и с банкноти от 5 евро или 50 евро. Банкомати с четири касети за евробанкноти трябва да имат банкноти от 10 евро и 20 евро, а освен тях може да бъдат заредени и с банкноти от 5 евро, 50 евро или 100 евро.

При теглене на суми над 100 евро банкоматът ще пуска само банкноти от 50 евро или 100 евро, а при теглене на по-малки суми машината ще пуска и по-дребни банкноти.

