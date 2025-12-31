Голяма промяна с чейндж бюрата. Нови курсове

От началото на 2026 г. една на пръв поглед дребна промяна ще привлече вниманието на всеки, който минава покрай обменно бюро. Досегашният навик да гледаме колко лева струват доларът или паундът ще остане в миналото, защото таблата ще започнат да показват курсовете по напълно различна логика. България преминава към европейския стандарт на котиране, при който еврото застава в центъра, а всички останали валути се измерват спрямо него, което на практика обръща познатата система на 180 градуса.

Какво точно се променя на таблата

Вместо добре познатите надписи от типа „1 долар = 1,84 лева“, на обменните бюра ще виждаме съотношения като „1 евро = 1,07 долара“. Промяната следва правилата на Европейската централна банка и вече е въведена в държави като Хърватия, Латвия, Литва и Естония. Целта е във всички страни от еврозоната да има една и съща база за сравнение, което улеснява бизнеса, туристите и финансовите операции в международен контекст. Макар реалната стойност на парите да не се променя, визуално числата ще изглеждат непривично и това може да създаде усещане за поскъпване или поевтиняване, което всъщност не съществува.

Как да се ориентираме и как държавата пази от злоупотреби

Смяната на логиката ще изисква и промяна в начина на смятане. Ако досега сме умножавали, за да получим ориентировъчна стойност, в новата система често ще се налага делене, което в първите месеци може да води до грешки. Затова експертите съветват да се използват валутни калкулатори на телефона, докато новите курсове станат интуитивни.

Паралелно с това контролните органи ще следят строго за правилното преизчисляване на цените в магазините, като закръгляването ще се допуска само до втория знак след десетичната запетая. Търговците са длъжни да използват официалния фиксиран курс с всичките му пет знака, а не произволни и „удобни“ стойности като 1,95 или 2 лева. Именно тази математическа прецизност е законовата гаранция, че покупателната способност на доходите ще остане напълно запазена в момента на преминаването към еврото.

