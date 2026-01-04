В селото на богаташите няма банкомат и магазин

На няколко километра от Варна, сгушено между нови къщи с високи огради и стари дворове с орехи, се намира Баново – селото, което местните с усмивка, а понякога и с ирония наричат "селото на богатите“.

Лъскави автомобили, модерни имоти и скъпи джипове не са рядкост по улиците му. И въпреки това – в Баново няма банкомат. Няма и поща, няма аптека, а отскоро и магазин, предаде кореспондентът на БГНЕС по Черноморието.

Докато държавата преживява една от най-големите финансови промени в новата си история, хората в Баново продължават да теглят пари от съседни села или от града.

Пенсионерите чакат мобилни пощи или разчитат на близки. За дребни административни услуги се пътува, сякаш не сме в XXI век, а в далечна периферия, казват местните хора.

Баново отдавна не е "обикновено“ село. Тук живеят бизнесмени, хора със свободни професии, семейства, избягали от шума на града. Данъците се плащат, имотите се поддържат, селото расте. Но инфраструктурата – не. Липсата на банкомат не е просто неудобство, а символ на едно по-дълбоко разминаване между статистиката и реалността. Между "богато населено място“ и елементарните услуги, които би трябвало да го съпътстват.

А с еврозоната вече говорим за дигитални плащания, за модерна финансова система, за безкасово общество. В същото време в Баново няма къде да изтеглиш пари, няма къде да изпратиш писмо, няма гише, на което възрастен човек да зададе въпрос и да получи отговор лице в лице.

Жителите на селото твърдят, че са забравени. От скоро се тревожат и как ще получават новите си пенсии в евро.

"Хората си получават пенсиите чрез един служител от "Български пощи", изпращат го тук и имаме 3-4 човека, които получават пенсии на ръка. Токът е по същия начин - три, четири семейства го плащат на същия служител. Сега, когато влезе еврото, мисля, че всеки един от нас ще намери начин, за да може да разреши този проблем", поясни пред телевизия България он ер кметският наместник Живка Коева.

