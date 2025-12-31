Страшна драма със 7 700 тона стотинки. Как да ги обърнем в евро?

Преходът към еврото извади наяве нещо, което никой не очакваше в такива мащаби — България буквално е затрупана от стотинки. Години наред те са се трупали по буркани, чекмеджета, кутии от сладолед и прашни рафтове, а сега всички тези „жълти спестявания“ изведнъж трябва да се върнат в системата.

Резултатът е истинска национална драма: торби с монети се носят към магазини, бензиностанции, банки. Хората се опитват да ги „върнат в обращение“, но се сблъскват с неочаквани препятствия.

„Жълти стотинки не приемаме“ – новият надпис по касите

В много търговски обекти касиерите вече гледат на монетите като на проклятие. „Нямаме къде да ги държим“, „Не можем да ги броим“, „Не взимаме повече от 50 броя“ — това са най-честите реплики, които чуват клиентите.

И макар законът да позволява ограничение от максимум 50 монети само през януари, когато левът и еврото ще се използват паралелно, много магазини започнаха да прилагат правилото още през декември. Така дребните пари се превърнаха в неудобство, което никой не иска да приеме.

Опашки пред последните машини за броене

Единственото място, където хората все още могат да се отърват от стотинките си без драми, се оказа „Метро“. Там машините за броене работят на пълни обороти, а пред тях се извиват опашки като пред банкомат в ден за пенсии.

Другите големи вериги отдавна са прибрали устройствата си — вероятно за да избегнат точно този хаос. Така „Метро“ остава последният остров на спокойствието за онези, които искат да се разделят с килограмите монети.

Банките броят… но срещу такса

Внасянето на монети в банка винаги е било свързано с такса за броене. До края на декември това правило важеше навсякъде, а много хора се оказаха неприятно изненадани, когато разбраха, че да внесеш 20 лева в стотинки може да ти струва 3–4 лева такса.

Именно затова банките не са предпочитан избор за „разтоварване“ на бурканите с дребни.

БНБ – последната надежда за безплатна обмяна

Единствената институция, която приема монети без такса, е Българската народна банка. До 30 декември срещу стотинките се получаваха левове, а от 1 януари — евробанкноти.

Но има уловка: ако занесете монетите насипно, БНБ начислява такса от 1.8% върху цялата сума. Затова е важно монетите да бъдат разделени по номинал в отделни пликчета — иначе „безплатната“ услуга може да се окаже съвсем не безплатна.

Колко стотинки всъщност имаме?

По оценка на БНБ, при преминаването към еврото ще бъдат изтеглени:

640 тона левови банкноти

7 700 тона монети

Това означава, че в обращение и по домовете има толкова стотинки, че могат да напълнят десетки товарни влакови композиции. И сега всички те трябва да бъдат преброени, сортирани и заменени.

Какво да правим с бурканите у дома

Истината е проста: стотинките няма да изчезнат сами.Ако ги държим в чекмеджето, те няма да станат евро.

Затова най-разумният подход е:

да ги сортираме по номинал

да ги занесем в БНБ

или да ги използваме в търговски обекти, които все още ги приемат

Колкото по-рано — толкова по-добре.

Защото през януари опашките ще станат още по-дълги.

Финалът на една епоха

Стотинките винаги са били символ на дребното, на незабележимото, на онова, което оставяме за „някой ден“.

Но сега този „някой ден“ настъпи.

Преходът към еврото не просто сменя валутата — той ни кара да се разделим с навика да трупаме дребни пари „за всеки случай“. И да осъзнаем, че дори най-малките монети тежат — особено когато са 7 700 тона.

