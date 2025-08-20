Свободните работни места у нас със заплати от 1077 до 13 000 лева

Малко под 11 000 са свободните работни места, които в момента стоят обявени в бюрата по труда в страната.

Данните идват от електронната трудова борса, която Агенцията по заетостта обновява ежедневно, и очертават пъстра, но и контрастна картина на пазара на труда. От минималната заплата от 1077 лева до внушителните 13 000 лева за специалисти в софтуерната индустрия. Диапазонът е широк, а конкуренцията за по-добрите позиции е сериозна.

Най-голямо търсене има в добре познати и традиционно натоварени сектори, като преработващата промишленост, образованието, хранителното производство, както и в сферата на социалните грижи. Общото правило е, че всяка позиция се достъпва само чрез регистрация в съответното бюро по труда, което продължава да играе ролята на основен посредник между работодатели и кандидати.

От върха на възнагражденията до тежкия минимум

Най-високата заплата към този момент е 13 000 лева и се предлага от бюрото по труда „Възраждане“ в София. Вакантното място е за трудоустроено лице и изисква владеене на английски език, работа с компютър и готовност за пълен осемчасов работен ден по безсрочен договор.

София концентрира и други предложения с впечатляващи възнаграждения. Сред тях е позиция за ръководител в бизнес услугите и административните дейности с обещан доход от 8150 лева. В описанието е записано, че избраният кандидат ще трябва да управлява глобален екип от обучители и създатели на съдържание, както и да проектира, внедрява и подобрява програми за обучение, т.е. амбициозна и отговорна роля. Друг щедър пример е оферта за специалист „Продажби и маркетинг“ с месечно възнаграждение от 7905 лева.

Извън корпоративния свят се открояват и здравните кадри. В Бургас спешно се търсят 11 лекари по спешна медицина срещу заплата от 3620 лева, а в Стара Загора същата позиция е оценена на 3950 лева. В София шест вакантни места за медицински сестри предлагат възнаграждение от 2457 лева и работа на смени.

Работни места за всички

Докато най-добре платените оферти се броят на пръсти, мнозинството от предложенията остават в диапазона на минималната заплата или малко над нея. В Сатовча например се търсят 20 души за работа в хранителното производство, като заплащането е фиксирано на минималната ставка.

Наред с тях продължава да има търсене на традиционно разпространени професии – бармани и сервитьори, учители, шофьори, инженери. За Варна са обявени десет места за сервитьори и бармани със заплата 1600 лева, а в Плевен се предлагат две позиции за машинни инженери срещу 4500 лева. Това показва, че възможности съществуват във всякакви категории - от ниско платени, но достъпни работни места, до високоспециализирани позиции, които изискват сериозни умения и предлагат възнаграждения, сравними с европейските стандарти.

Пазарът на труда продължава да се развива динамично с ясното разграничение между нископлатените и високотехнологичните сфери, които като че ли живеят в различни реалности. А за кандидатите остава предизвикателството да намерят своята ниша между двете крайности.

