Урсула обяви. ЕК готви сериозна секира за Русия
По-рано Еврокомисията обяви, че вносът на руски изкопаеми горива в Евросъюза ще бъде прекратен напълно до 2027 г.
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По-рано Еврокомисията обяви, че вносът на руски изкопаеми горива в Евросъюза ще бъде прекратен напълно до 2027 г.
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