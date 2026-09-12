Нови промени с кадастъра! Голямо облекчение при прехвърляне на имот
Поправки в закона режат бюрокрацията
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Поправки в закона режат бюрокрацията
"Не може да има автономна федерална бюрокрация", заяви Мъск
Логично - настоява се за по-адекватна намеса на държавата
Времето може да надхвърли две години
Кабинетът набеляза 10 бюрократични пречки пред инвеститорите, които трябва да бъдат премахнати. До януари работни групи трябва да предложат конкретни...
"Стандарт" подновява кампанията си в навечерието на най-светлия празник
Пекин. Китай е наказал почти 20 000 служители през последната година за нарушаване на правилата за намаляване на бюрокрацията, предаде държавната аге...
Мудно административно обслужване, постоянно променящо се законодателство, корупция и нелоялна конкуренция. Това са главните пречки за правене на бизне...
Пловдив. В досегашния програмен период бюрокрацията е проблем номер 1 на бенефициентите, основният ни приоритет в следващия ще бъде нейното намаляване...
София. Лошо подготвена документация, липса на капацитет и собствен капитал, нереално поставени цели – това са причините за отказ от европейско финанси...
Кърджали. Работодатели от Кърджалийско коментираха с областния управител Бисер Николов проблемите и предизвикателствата, пред които е изправен шивашк...