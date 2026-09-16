Страшна драма в небето. Разби се новинарски хеликоптер

Трима души са загинали при катастрофа на новинарски хеликоптер в предградие на Лос Анджелис, съобщиха местните противопожарни служби.

Хеликоптерът е принадлежал на телевизия NBC Los Angeles и във вторник е бил в района, за да отразява тежка катастрофа с автобус. Машината се е разбила между две търговски сгради в квартал „Чатсуърт“, пише Би Би Си.

Един човек е бил изхвърлен или е успял да излезе от хеликоптера при падането. Той е бил обявен за мъртъв на място. По-късно пожарните власти потвърдиха, че жертвите са общо три. Друг човек е откаран в болница, като състоянието му засега не е известно.

След катастрофата са се запалили два товарни контейнера и няколко автомобила. Пожарът вече е потушен.

Инцидентът е станал малко преди 19:00 ч. местно време в района на „Лърлайн авеню“ и „Нордхоф стрийт“. В този момент в района е имало няколко новинарски хеликоптера, които са отразявали друга тежка катастрофа. По-рано през деня SUV се е врязал в градски автобус, при което са загинали двама души, а шестима са били ранени.