Опасен военен съюз! Русия предава чувствителни технологии на Иран

Военното партньорство между Русия и Иран навлиза в далеч по-опасна фаза. Москва не само получава и развива ирански технологии за ударни дронове, но според международни разследвания вече помага на Техеран да овладее една от най-чувствителните ракетни технологии - двигатели за ново поколение свръхзвукови крилати ракети. В центъра на сътрудничеството е секретна програма с кодово име C430L, започнала през 2023 г. и продължила и през 2026 г.

Секретна програма с руски ракетни инженери

Разследване на „Файненшъл таймс“, основано на изтекла руска кореспонденция, данни за пътувания и военни патенти, показва, че Русия тайно подпомага Иран при разработването на прямоточен въздушно-реактивен двигател. Подобна система позволява на крилата ракета да поддържа скорост, няколко пъти по-висока от тази на звука.

Програмата е организирана от руския държавен оръжеен износител „Рособоронекспорт“ съвместно с НПО „Машиностроения“ - един от ключовите руски разработчици на крилати ракети и високоскоростни оръжейни системи.

Сред ангажираните специалисти са инженери с опит именно при свръхзвукови двигатели, а един от тях е посочен като съавтор на патент за крилата ракета с прямоточен двигател и хиперзвукови характеристики. Това обаче не означава, че самата програма C430L вече е довела до готова хиперзвукова ракета. Потвърдената цел на проекта е разработването на свръхзвукова крилата система.

Заплахата е насочена и към американския флот

Според експерти технологията е подходяща както за противокорабни ракети, така и за оръжия за удари по наземни цели. Подобно оръжие би намалило значително времето, с което противовъздушната и противоракетната отбрана разполага за реакция.

Именно затова програмата има сериозен геополитически заряд. Потенциалните цели могат да включват американски самолетоносачи и други военни кораби в Персийския залив и по-широкия Близък изток.

„Това е трансфер на изключително чувствителна стратегическа военна технология от Русия, която иранците се опитват да придобият от десетилетия“, заявява Фабиан Хинц от Conflict Armament Research, цитиран от „Файненшъл таймс“.

Иран вече е създал собствен вариант на прямоточен двигател и е провеждал изпитания. По данни на разследването руски специалисти са анализирали резултатите от ирански полетен тест и са изпращали конкретни въпроси за горивната система, стабилността на горенето, въздухозаборниците и дюзата на двигателя. Засега няма доказателства, че разработваната с руска помощ ракета вече е въведена на въоръжение.

От „Шахед“ за Русия до руски технологии за Иран

Военното сближаване между Москва и Техеран се ускори рязко след началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г. Иран предостави технологията на ударните дронове „Шахед“, които Русия започна да произвежда като „Геран“ и масово да използва срещу Украйна.

Според Центъра за стратегически и международни изследвания Русия впоследствие е превърнала иранския дизайн в платформа за непрекъснати военни експерименти. Ирански компоненти са заменяни с руски и китайски, добавени са по-добра навигация и защита срещу радиоелектронна борба, мрежови комуникации и дори ракети „въздух-въздух“. Новите „Геран-4“ и „Геран-5“ вече използват реактивни двигатели и значително променени конструкции.

„Страната, която най-добре усвои „Шахед“, не е страната, която го създаде“, отбелязват анализаторите от CSIS. По оценката им Русия използва „Геран“ като основа за изключително бърза военна модернизация, при която промените от бойното поле могат да попаднат в производството за седмици.

Руски сателити над американски бази

Сътрудничеството вече далеч не се ограничава до ракети и дронове. Military Times, позовавайки се на разузнавателна оценка, прегледана от Ройтерс, съобщи, че руски сателити са извършвали детайлни наблюдения на военни бази и други стратегически обекти в Близкия изток, а получената информация е била предоставяна на Иран.

Според оценката само между 21 и 31 март руски сателити са направили поне 24 наблюдения на 46 обекта в 11 държави. Част от заснетите военни бази впоследствие са били атакувани с ирански балистични ракети и дронове. Западни и регионални източници за сигурност също са потвърдили засилена руска сателитна активност и споделяне на изображения с Техеран.

В разузнавателната оценка се твърди още, че руски и ирански хакерски групи си сътрудничат при кибероперации срещу инфраструктура и телекомуникационни системи в региона.