Уникален съюз разтърсва Атлантика: Канада тръгва към ЕС

Канада предприема един от най-смелите геополитически и икономически завои в съвременната си история. Правителството на Марк Карни ще започне преговори с Европейския съюз за създаването на необичаен съюз в областта на икономиката и сигурността - ход, който трябва да намали огромната зависимост на страната от САЩ, съобщава „Уолстрийт джърнъл“.

„Следващия месец ще започнем дискусии с ЕС - втората по големина икономика в света - за изграждането на уникален съюз в сферата на сигурността и икономиката“, обяви Карни на инвестиционна среща на върха в Торонто.

Форумът събира едни от най-мощните глобални инвеститори и е част от амбицията на канадското правителство да мобилизира 1 трилион канадски долара инвестиции през следващите пет години. Отава представя страната като сигурно убежище за капитали в свят на търговски войни, геополитически конфликти и нестабилни вериги за доставки.

Не членство в ЕС, а нещо невиждано досега

Най-интригуващата част от инициативата е колко далеч може да стигне интеграцията.

Според „Уолстрийт джърнъл“ Карни е възложил на специалния си пратеник за Европа да проучи възможно най-амбициозните модели за сближаване, без Канада да става пълноправен член на ЕС или формално да се присъединява към единния европейски пазар.

Обсъжда се страната да получи своеобразен специален или асоцииран статут и да бъде значително по-тясно интегрирана с Европа в стратегически отрасли. Сред тях са енергетиката, изкуственият интелект, отбраната, критичните минерали и ключови вериги за доставки.

Канадски и европейски представители разглеждат и възможности за съвместни проекти при центрове за данни, енергийна инфраструктура и подводни комуникационни кабели.

На практика става дума за опит да бъде създадена връзка, която да е много по-дълбока от обичайното споразумение за свободна търговия, но да спре малко преди пълното членство в ЕС.

Зад завоя стои конфликтът с Вашингтон

Причината за бързото сближаване с Европа е очевидна - отношенията между Канада и САЩ преминават през един от най-трудните си периоди.

Търговските преговори между Отава и Вашингтон се провалиха, а двете страни наложиха високи мита върху редица стоки. За Канада проблемът е особено сериозен, защото около 70% от износа й продължава да се насочва към американския пазар.

Карни открито се опитва да намали тази зависимост, без формално да къса стратегическите отношения със САЩ.

„Тези договорености работят, когато си взаимодействаме като истински партньори, уважаващи традициите и суверенитета си“, заяви канадският премиер.

Той подчерта, че Канада ще продължи да бъде ключов партньор на САЩ, но иска да бъде „по-силна, по-устойчива, по-независима“.

Европа също отваря вратата

Интересът не е едностранен. ЕС търси надеждни партньори при енергията, отбраната и критичните суровини, а богатата на природни ресурси Канада се вписва почти идеално в тази стратегия.

Двете страни вече имат действащо търговско споразумение CETA, а двустранната търговия значително се увеличи след прилагането му. През 2025 г. общата търговия със стоки и услуги между Канада и ЕС е достигнала приблизително 178 млрд. канадски долара.

Канада вече се присъедини и към европейската инициатива SAFE за укрепване на отбранителната индустрия - първата неевропейска държава, получила подобен достъп.

Следващата голяма стъпка ще бъде срещата на върха ЕС-Канада в Монреал на 29 и 30 октомври, където се очаква новата архитектура на отношенията да бъде една от централните теми.

Карни носи посланието директно в Европа

Канадският премиер заминава за Европа, където предстои да говори пред Европейския парламент в Страсбург и да проведе разговори с европейските лидери. След това програмата му включва и Великобритания, където ще разговаря с премиера Анди Бърнам за отбраната, енергетиката, изкуствения интелект и критичните минерали.

Зад дипломатическите срещи стои по-голямата идея на Карни - в новата световна икономика държавите да не бъдат принудени да избират между пълна зависимост от голяма сила и икономическа изолация.

По думите му светът навлиза в период, в който „интеграцията и суверенитетът влизат в конфликт“. Отговорът на Канада изглежда все по-ясен - да запази връзката със САЩ, но да престане да зависи почти изцяло от нея и да изгради в Европа втори мощен икономически и стратегически стълб.

Ако планът успее, той може да се превърне в един от най-значимите прецеденти в отношенията между ЕС и държава извън Европа - и в ясен сигнал, че търговската война на Вашингтон вече започва да пренарежда самата архитектура на западните съюзи.