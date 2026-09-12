Ракетна атака срещу Одеса: 16 души са ранени, сред тях и 5-месечно бебе

Най-малко 16 души са пострадали, сред тях и петмесечно бебе, при сутрешната ракетна атака срещу Одеса, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в Telegram.

Шестима от ранените са настанени в болница, включително бебето.

При атаката горните етажи на многоетажна жилищна сграда са били напълно разрушени. Взривната вълна е нанесла щети и на съседни жилищни сгради, както и на газопровод с ниско налягане, посочва Кипер.

Атаката с ракети и дронове срещу Одеса и Одеска област е започнала в 06:05 часа, съобщи кореспондентът на БТА в града Светлана Драгнева.

На този етап предоставената информация не посочва точния брой на засегнатите сгради или мащаба на материалните щети.