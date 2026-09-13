Ракетна атака срещу Одеса: 16 души са ранени, сред тях и 5-месечно бебе
Шестима от пострадалите са хоспитализирани, след като ударът е разрушил горните етажи на жилищна сграда
Следете всички новини, анализи и коментари за Жилищна Сграда. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шестима от пострадалите са хоспитализирани, след като ударът е разрушил горните етажи на жилищна сграда
Жертви има и в ОАЕ след масирани ирански удари с ракети и дронове
Откриха причината за експлозията
Трагедията стана руския град Ейск
София. Поредна граната е намерена в жилищна сграда в столицата. Този път боеприпасът е открит в къща, намираща се в столичния кв. "Стрелбище". Сигнал...
Бургас. Огромен пожар горя в кооперация в центъра на Бургас. Заради пламъците много хора бяха евакуирани от четириетажната сграда. Няма пострадали. П...
Казанлък. Мъж и жена са закарани в болница след тежък удар в жилищен блок в Казанлък. Инцидентът е станал около 5:20 часа на метри след кръговото кръс...
Ню Йорк. Стена на жилищна сграда се срути. Десетки са евакуирани. По първоначални данни на телевизия Ей Би Си няма пострадали. Срутването е станало о...
Вашингтон. Пътнически самолет „Чесна" се разби в жилищна сграда. Инцидентът е станал в околностите на Вашингтон. Това съобщава „Скай Нюз". Все още се...