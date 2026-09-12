Тръмп пристига в Ирландия: 4000 полицаи го пазят, 40 000 го чакат на голф игрище

Американският президент Доналд Тръмп се очаква да пристигне днес в Ирландия за двудневна визита, в която официалните срещи ще бъдат съчетани с голф и посещение на собствения му курорт в Дунбег, предадоха световните агенции.

Посещението е съпроводено от една от най-мащабните операции за сигурност в историята на страната. Най-малко 4000 полицаи и служители на ирландските сили за сигурност са мобилизирани за охраната на американския президент.

В Дъблин са планирани и протести срещу Тръмп. Там американският държавен глава ще проведе отделни срещи с ирландския премиер Михол Мартин и президента Катрин Конъли, чиято длъжност е предимно церемониална.

След това Тръмп ще се отправи към своя хотелски и голф комплекс в Дунбег на западното крайбрежие, където в момента се провежда голф турнир.

40 000 души и голф звезда на едно място

Присъствието на Тръмп в Дунбег допълнително усложнява мерките за сигурност. Курортът се намира в изолиран крайбрежен район на графство Клеър и е закупен от организацията на семейство Тръмп през 2014 г.

Около 40 000 зрители се очаква да посетят мястото през уикенда. Голямата звезда на турнира е северноирландският голфър Рори Макилрой – шесткратен победител в големи турнири и настоящият втори най-добър голфър в света.

Макилрой вече е играл голф с Тръмп. Той призна, че присъствието на американския президент ще направи турнира „различен“.

„Но ние сме тук, за да играем голф турнир, игрището е добро и трябва да останем концентрирани и да играем“, каза той.

Не е изключено Тръмп лично да връчи трофея на победителя в неделя вечер.

Иран, Израел, мита и имиграцията

По време на срещата си с Михол Мартин в Дъблин се очаква американският президент да обсъди редица чувствителни теми.

Сред тях са войната в Близкия изток, по-специално военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, американските мита върху европейските фармацевтични продукти и имиграцията.

Позициите на ирландското правителство се разминават с тези на администрацията на Тръмп по няколко въпроса, особено по палестинския въпрос. Дъблин е сред най-активните европейски поддръжници на палестинската кауза.

Ирландия беше една от първите държави, наложили санкции върху търговията с израелските селища на Западния бряг. Франция, Великобритания и Канада обявиха подобни санкции тази седмица.

Друг важен момент от визитата ще бъде срещата на Тръмп с ирландския президент Катрин Конъли.

Като представител на левицата и критик на НАТО, Конъли в миналото открито е критикувала американския президент. Тя е протестирала и срещу последното му посещение в Ирландия през 2019 г.

„Тя протестираше срещу последното му посещение през 2019 г. и нейните привърженици очакват от нея определен жест. Но тя също така знае, че не трябва да прави или каже нещо, което би могло да навреди на отношенията“ между двете държави, коментира политологът Юън О'Мали от Дъблинския градски университет.

Той очаква срещата между двамата президенти да бъде „кратка и учтива“.

Междувременно визитата на Тръмп се очертава да струва скъпо на Ирландия. Според ирландските медии разходите за мерките за сигурност по време на посещението се оценяват на около 20 милиона евро.