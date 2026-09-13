Тръмп пристига в Ирландия: 4000 полицаи го пазят, 40 000 го чакат на голф игрище
Американският президент съчетава дипломация и голф по време на двудневното си посещение
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Американският президент съчетава дипломация и голф по време на двудневното си посещение
Рори Макилрой с трети приз на PGA
Каролине Возняцки окончателно остана в историята за Рори Макилрой. Голфърът отпразнува титлата си на "Бритиш оупън" в Ливърпул. Компания му правеха ро...
Раздялата между Каролин Вожняцки и Рори Макилрой явно още не може да бъде преживяна от датчанката. Бившата номер 1 в тениса се заяде със северноирлан...
Рори Макилрой е развалил годежа с бившата номер 1 в женския тенис Каролин Вожняцки и то броени дни, след като двамата са изпратили поканите за сватбат...