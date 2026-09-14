Кошмар в Индонезия: 129 души са в неизвестност след потъването на ферибот

Сто двадесет и девет души остават в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия, предаде Франс прес, позовавайки се на спасителните служби.

Фериботът, който е изпълнявал курс между островите Ява и Борнео, е потънал вчера при лоши метеорологични условия.

До момента е потвърдена смъртта на шестима души, а 108 души са били спасени. Спасителните операции продължават в опит да бъдат открити останалите пътници.

Инцидентите с кораби са чести в Индонезия – архипелаг с над 17 000 острова, където морският транспорт е от ключово значение за придвижването между населените места.

Според АФП сред основните причини за честите морски инциденти в страната са ниските стандарти за безопасност и непредсказуемите метеорологични условия.