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Кошмар в Индонезия: 129 души са в неизвестност след потъването на ферибот

Шестима са загинали, а 108 са спасени след инцидента между островите Ява и Борнео

Кошмар в Индонезия: 129 души са в неизвестност след потъването на ферибот
Снимка: БТА
14 сеп 26 | 7:47
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Сто двадесет и девет души остават в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия, предаде Франс прес, позовавайки се на спасителните служби.

Фериботът, който е изпълнявал курс между островите Ява и Борнео, е потънал вчера при лоши метеорологични условия.

До момента е потвърдена смъртта на шестима души, а 108 души са били спасени. Спасителните операции продължават в опит да бъдат открити останалите пътници.

Инцидентите с кораби са чести в Индонезия – архипелаг с над 17 000 острова, където морският транспорт е от ключово значение за придвижването между населените места.

Според АФП сред основните причини за честите морски инциденти в страната са ниските стандарти за безопасност и непредсказуемите метеорологични условия.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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