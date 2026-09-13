Проф. Рачев с предупреждение за опасност
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
Следете всички новини, анализи и коментари за Ява. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Синчето“ на легендарния Кракатау отново пуши, а пепелта вече нарушава въздушния трафик
Все още го издирват
Районът около Мерапи е забранен за туристи
Сурабая. Вулканът Келуд в Индонезия изригна пепел и камъни над общирна територия. Двама души бяха затрупани и загинаха, къщите им са се срутили под те...
В Индонезия е забранено да се изнасят капитали