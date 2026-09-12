Изплъзнали се от ръката й: Майка изгуби двете си деца при трагедията с ферибота
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
Следете всички новини, анализи и коментари за Корабокрушение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
12-годишната Мирай и 6-годишният Мехмет Асaф са сред изчезналите след потъването на кораба
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Необикновена находка край Сицилия разкри потънал кораб, пренасял вино и зехтин през Средиземно море
Рим. Италианската прокуратура поиска Франческо Скетино, капитан на лайнера "Коста Конкордия", да бъде осъден на 26 години и 3 месеца заради корабокруш...
Турски товарен кораб е потънал в Адриатическо море след, предаде РИА Новости, като се позовавайки се на италиански медии. Той се е ударил с друг плава...
Куала Лумпур. Корабокрушение е станало в Малакския проток в близост до западното крайбрежие на малазийския щат Селангор. Най-малко девет души са загин...
Повече от пет века след като флагманският кораб на Христофор Колумб, "Санта Мария", е корабокруширал в Карибския басейн, археолози смятат, че може би...
Панихида няма да има, роднините вярват, че изчезналите моряци са живи
11-те моряци са невредими, граничарите ни ги извадили сухи
Рим. Телата на двама души, обявени за изчезнали при корабокрушението на круизния лайнер „Коста Конкордия", са открити в следствие на издирвателно-спас...