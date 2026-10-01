Тръмп с нов ход за цените на горивата. Дизеловият износ под въпрос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че води „ежедневни“ разговори за евентуална забрана на американския износ на дизел, докато Белият дом търси начин да овладее рязкото покачване на цените на енергоносителите. Тръмп призна, че подобна стъпка крие сериозен риск - може да помогне за понижаване на цената на дизела в САЩ, но същевременно да окаже неблагоприятен натиск върху бензина.

От Овалния кабинет Тръмп подчерта, че администрацията му продължава да следи внимателно ситуацията на енергийните пазари и обсъжда различни варианти. „Говорим за това всеки ден“, посочи той по повод евентуалното ограничаване на дизеловия износ.

По думите му войната между Русия и Украйна и ударите по енергийна инфраструктура са сред факторите, които оказват влияние върху производството и международните доставки на горива. Именно нарушенията във веригите за доставка според Тръмп стоят и зад силния натиск върху цената на дизела.

Въпреки напрежението президентът заяви, че САЩ остава в „много добра“ позиция по отношение на наличностите от горива. Американските власти обаче продължават да търсят начини за увеличаване на предлагането и ограничаване на ценовия натиск.

Енергийният министър Крис Райт също предупреди, че международният пазар на дизел е сериозно нарушен. „Загубихме доставките на дизел от Близкия изток, загубихме и тези от Китай. А това са доста нарушения“, заяви той.

Райт посочи, че Вашингтон очаква новини от Европа за допълнителни доставки на дизел, които биха могли да помогнат за успокояване на пазара и понижаване на цените. Белият дом вече е разговарял с европейски партньори за възможности за увеличаване на наличните количества гориво.

Евентуалната забрана върху износа би представлявала сериозна намеса на Вашингтон на международния пазар на горива. Тръмп обаче ясно даде да се разбере, че окончателно решение все още няма и администрацията му преценява както възможния ефект върху дизела, така и риска подобна мярка да повиши цената на бензина за американските потребители.