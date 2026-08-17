Тръмп каза, че Иран искат сделка. Има обаче едно голямо НО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва сценарий, при който ще трябва да ескалира конфликта с Иран, което ще се отрази негативно на цените на петрола.

Това стана ясно от негово изявление пред журналисти в Белия дом.

"Що се отнася до иранската криза, мога да кажа, че цените на петрола ще продължат да падат, но само ако не решим да предприемем по-радикални мерки, отколкото са били досега", каза американският лидер.

Тръмп повтори мнението, че Иран в момента изпитва големи трудности и затова Техеран трябва да се съгласи да сключи споразумение по спорни въпроси със Съединените щати.

В същото време той заяви, че не очаква иранската страна да се съгласи на такова споразумение, което счита за необходимо за уреждане.

"Те искат да сключат сделка, но няма да сключат такава, която аз смятам за необходима," каза ръководителят на Белия дом.

Тръмп повтори, че "Иран не трябва да получава достъп до ядрени оръжия."

Ким Чен-Ун

Тръмп каза още, че лидерът на Северна Корея - Ким Чен-Ун, е отговорил на предложенията му, след като американският президент е наредил на Пентагона да намали мащаба на започналите днес годишни съвместни военни учения с Южна Корея "Щит на свободата Улчи".

В Овалния кабинет президентът републиканец бе попитан защо Ким „не е отговорил на предложенията“ му. „Отговорил е“, каза Тръмп.

„Ким Чен Ун винаги се е отнасял с голямо уважение към мен. Срещали сме се многократно, два пъти по големи случаи - разговаряхме и прекарахме време заедно. Разбирам го. Той ме разбира“, каза Тръмп.