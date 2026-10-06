Зеленски отсече! Каза кой порази корабите във водите на България

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е извършила комбинирана атака с морски и въздушни дронове срещу цивилни кораби в българската изключителна икономическа зона.

„Тази нощ във водите на България бяха атакувани два цивилни кораба, единият потъна, а другият получи значителни повреди“, заяви Зеленски във вечерното си обръщение на 6 октомври. По думите му украинските сили за отбрана не са провеждали операции в района. „Украинските Сили за отбрана не са провеждали никакви операции в този район на морето“, каза украинският президент, предае БГНЕС.

Зеленски заяви, че украинската страна е установила контакт с българските власти. „Нашите Военноморски сили се свързаха с колегите в България, установено е, че това е руска комбинирана атака с използването на морски и въздушни дронове“, посочи той. Украинският президент заяви, че атаката е част от действия, които според него целят да направят западната част на Черно море опасна за корабоплаването. „Тази поредна трагедия с цивилни кораби продължава руските опити да превърнат западната част на Черно море в абсолютно непригодна за корабоплаване“, каза Зеленски.

„Поръчах на нашите Въоръжени сили, Министерството на отбраната на Украйна, нашето разузнаване, на всички наши служби да взаимодействат максимално пълно с партньорите ни, за да имаме и ние, и те повече възможности за защита“, заяви украинският президент.

Зеленски спомена и атаката срещу кораб във водите край Румъния. „В навечерието беше поразен кораб във водите на Румъния. Сега - България“, каза той. По думите му руските действия представляват продължаваща ескалация. „Руснаците точно това планират - постоянно да засилват ескалацията“, заяви Зеленски. Украинският президент посочи и случаи на навлизане на руски дронове в Молдова, както и предишни атаки срещу кораби и украински пристанища.

„Техните дронове вече постоянно навлизат в Молдова, а това вече не е първата атака срещу кораби в Черно море във водите на нашите партньори, постоянно продължават атаките срещу нашите пристанища“, каза той. Зеленски призова за реакция на действията на Русия.

„Трябва да има ясна реакция на тази руска агресивност. Необходими са абсолютно ясни ответни действия“, каза още украинският президент.