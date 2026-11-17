Екипажът на газовоза GAS HUSKY, който потъна в Черно море край Бяла, е подал сигнал за помощ от спасителен плот. Моряците са изстреляли сигнална ракета, която е била забелязана по време на въздушното обследване на района. Хората са спасени.

Военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирване и спасяване на екипаж от кораба GAS HUSKY, потънал на около 50 мили източно от Бяла, предаде maritime.bg.

Плавателният съд се е движил под либерийски флаг с 19-членен екипаж от филипински граждани. Превозвал е 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет – Румъния.

Малко преди 13.00 ч. в авиобаза „Чайка" пристигнаха хеликоптерите с първите оцелели.

Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили излетя в 10.25 от Балчик и извърши разузнаване от въздуха в района. Над мястото е установен спасителен плот с хора. Активиран е хеликоптер „Кугар“ за спасяване на бедстващите. Малко след 11 ч. към мястото се е насочил и втори самолет Су-25.

Военнослужещите действат след разпореждане на началника на отбраната и постъпило искане от Главна дирекция „Аварийно-спасителни дейности“ към ИА „Морска администрация“ за участие на авиация в издирвателните дейности.

В 8.02 часа се е активирал аварийният буй

Моторният GAS HUSKY e изчезнал от радарите малко след полунощ, а в 8.02 ч. тази сутрин се е активирал аварийният буй, който излъчва сигнал за потънал кораб.

Компанията-собственик на GAS HUSKY: Към момента се въздържаме от коментар

Към момента се въздържаме от коментар, заяви пред Maritime.bg Панайотис Вулгарис от компанията-собственик на танкер GAS HUSKY. Той заяви, че по-късно ще бъде предоставена информация. „В момента проверяваме в детайли“, заяви Вугарис.

Той отказа да потвърди или отрече разпространената по-рано от Румъния информация, че GAS HUSKY е станал обект на военен удар.

Моторният танкер GAS HUSKY е поразен от дронове в Изключителната икономическа зона на България, съобщи румънската Морска власт, цитирана от bTV.

Корабът е плавал натоварен с 3 403 метрични тона пропан. Екипажът е 19-членен. Всички на борда са филипинци.

Към момента тези данни все още не са потвърдени от властите в България.

Maritime.bg вече съобщи, че България ще активира авиация в операция за обследване на района. Към последната известна позиция на GAS HUSKY ще бъде изпратен щурмовик от състава на ВВС.

Очакват се подробности след извършване на огледите в зоната. Към момента остава неизвестна съдбата на търговския кораб, екипажът не е подал сигнал за бедствие, като не се изключва съдът да е седмият кораб, поразен при военен удар в ИИЗ на България.

Само преди ден на 14 мили от последната точка на GAS HUSKY бе поразен кораба за генерални товари BETUL 8