Грипът постепенно започва да набира сила в България, а най-сериозното разпространение на заболяването се очаква в края на януари и началото на февруари. Това прогнозира бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев пред НоваНюз. Той съобщи, че сред лабораторно доказаните случаи вече преобладава грипният щам A(H1), като през следващите седмици се очаква постепенно увеличаване на заболелите от грип и COVID-19.

Професорът отправи и остри критики за недостига на противогрипни ваксини и практиката да се предписват скъпи антибиотици, които невинаги са най-подходящото лечение.

Грипът настъпва, пикът идва след Нова година

Според проф. Кантарджиев лабораторните изследвания вече показват първите признаци за предстоящото по-широко разпространение на грипа. Сред тях е липсата на парагрипни вируси в последните проби, докато грипният вирус започва постепенно да се открива при повече пациенти. Засега сред доказаните случаи преобладава щамът A(H1).

"Случаите на грип и COVID-19 постепенно ще се увеличават, но към момента няма основания за паника", заяви специалистът. Той очаква грипната вълна да достигне своя пик в края на януари и началото на февруари, когато традиционно се отчита най-интензивното разпространение на инфекцията.

Проф. Кантарджиев обърна специално внимание на необходимостта от ваксинация на възрастните хора над 65 години и на децата. За хората над 75 години той препоръча високодозова противогрипна ваксина, която съдържа четири пъти повече грипни антигени.

Кантарджиев разкритикува недостига на ваксини

Специалистът изрази сериозно недоволство от трудностите при снабдяването с противогрипни ваксини в България. Той разказа, че самият той се е ваксинирал заради здравословното си състояние, но е успял да намери необходимата ваксина трудно. По думите му част от българските граждани пътуват до Гърция, където изборът е по-голям, а в Турция препаратите се предлагат на по-ниски цени.

"Министерството много хубаво да си прави сметка от кого ще купува ваксини и какъв ще е диалогът с тези, които ни ги дават", коментира проф. Кантарджиев. Той настоя за по-добра организация и комуникация между здравните институции и компаниите, които доставят противогрипните препарати.

Остри критики към изписването на антибиотици

Друг сериозен проблем, който проф. Кантарджиев постави, е предписването на скъпи антибиотици, без те непременно да са най-подходящият избор за конкретното лечение. Той призова за засилен контрол върху тази практика и за по-внимателен подбор на лекарствата.

"Изписват се най-скъпите и неефективни антибиотици, докато има антибиотици, които са стари, по-евтини и много ефективни", заяви професорът.

Според него цената на медикамента не трябва да бъде определяща при избора на терапия, когато съществуват добре познати и ефективни лекарствени средства. Кантарджиев постави въпроса за по-рационалното използване на антибиотиците наред с подготовката на здравната система за предстоящата грипна вълна.