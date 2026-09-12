Спекула без граници: Един и същ антибиотик е 3 пъти по-скъп
Известен ортопед взриви мрежата с касова бележка от Атина, НЗОК прахосва милиони за надути лекарства
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Известен ортопед взриви мрежата с касова бележка от Атина, НЗОК прахосва милиони за надути лекарства
Инфекционистът от УМБАЛ "Пълмед" предупреждава, че са нужни специфични антибиотици
След смъртни случаи и десетки заразени, властите следят ситуацията и отчитат нови сигнали
Вътреболничните инфекции се крият, а резистентните бактерии печелят битката
Нашенци масово отказват имунизация и сами отварят пътя към резистентни бактерии
Получава се информация за около 2-3 липсващи продукта на седмица
Започват и първите случаи на вируси с респираторни заболявания
След анализирана информация е установено, че е налице затруднение в снабдяването на аптеките и на пациентите с някои инсулини
Отбелязваме Световната седмица за повишаване осведомеността за правилната употреба на антибиотици
Според новите прогнози, до 2050 година броят на смъртните случаи ще се удвои
Ето ги и шестте признака
Той коментира опасността от прекомерната и неправилната употреба на антибиотици
За електронните рецепти има съмнения, че някой се интересува по-скоро от набиране на база данни
Единственото, което трябва да знае пациентът, когато има е-рецепта, е кога е бил на преглед
Каза какво не могат да направят тези лекарства
От 1 април хората би трябвало да се сдобиват с рецепти за антибиотици само по електронен път
В последно време идват все повече пациенти, които показват резистентност към антибиотици
За колко време?
Повечето аптеки не приемат стари рецепти, тъй като антибиотиците се предписват за моментно състояние
Антибиотиците са медикаменти с предизвестен край на действие