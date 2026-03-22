Нови случаи на менингит в Англия, напрежението расте преди Великден

Ситуацията с огнището на менингит във Великобритания се развива, като заразата вече излиза извън първоначалния район в графство Кент. Потвърден е случай в Лондон, свързан с огнището, както и отделен случай във Франция. Това се случва дни преди великденските празници, когато се очаква засилен поток от пътувания. Властите обаче подчертават, че рискът от по-широко разпространение остава нисък.

Британските здравни служби вече са проследили около 30 000 души, които са били в контакт със заразени. Част от тях са получили превантивно лечение с антибиотици или ваксина. Според специалистите бактериалният менингит се предава трудно и изисква продължителен и близък контакт.

Огнището се свързва с нощен клуб в Кентърбъри, където в началото на март са се събрали стотици млади хора. По данни на здравния министър Уес Стрийтинг става дума за рядък, но тежък щам - менингит B, който може да протече бързо и да бъде фатален.

Въпреки уверенията за контрол, напрежението сред хората се засилва. В медицински центрове в Лондон телефоните не спират да звънят, а гражданите търсят информация за симптомите и начините за защита.

Лекарите предупреждават, че заболяването се развива бързо и изисква навременна реакция. Сред основните симптоми са силно главоболие, болки във врата и тялото, а при по-тежки случаи - кожен обрив.

Въпреки разширяването на случаите, здравните власти подчертават, че няма основание за ограничения върху пътуванията. Според тях предприетите мерки дават резултат, а ситуацията се следи внимателно, като гражданите са призовани да останат спокойни и внимателни.

