Британски министри планират фундаментално да променят отношенията на Великобритания с Европейския съюз с ново законодателство, което би могло да доведе до одобряване на правилата на единния пазар на ЕС от страна на Обединеното кралство без нормално парламентарно гласуване, съобщи "Гардиън".

Вестникът разкрива важно развитие в стремежа на премиера Киър Стармър за по-тесни връзки с Евросъюзза след войната с Иран, като неговите министри се готвят да се изправят срещу онези, които се противопоставят на "динамичното рестартиране" на отношенията и които ги обвиняват в предателство по отношение на Брекзит.

След седмици война на Доналд Тръмп с Ислямската република, които разкриха крехкостта на нарушените специални връзки на Обединеното кралство със САЩ, министрите твърдят, че този ход ще добави милиарди към икономиката на страната, ще помогне за смекчаване на разходите от конфликта и ще стимулира бавната производителност.

Новият законопроект, който ще въведе в сила споразумението за търговия с храни и напитки с ЕС, ще съдържа правомощия, позволяващи на правителството да се съгласува с Европа в области, в които вече е сключило споразумения. Но той също така ще позволи на Обединеното кралство бързо да прилага развиващите се правила на единния пазар, ако прецени, че това е в национален интерес, без да се налага да се изправя пред пълен парламентарен контрол всеки път.

Ходът е възможен съгласно т.нар. "правомощия на Хенри VIII", кръстени на закон от 1539 г., който позволява на монарха да управлява с укази, които дават право на министрите да одобряват закони без пълен контрол от парламента и използвайки вторично законодателство.





