На остров от „Карибски пирати“ се ожени синът на Доналд Тръмп

Доналд Тръмп-младши и Бетина Андерсън отпразнуваха сватбата си на едно от най-ексклузивните и труднодостъпни места на Бахамите, съобщават няколко американски медии.

Двамата са избрали за церемонията частния остров Литъл Пайп Кей – истински тропически рай с площ от 38 акра, разположен в архипелага Ексума.

Островът се намира на около 110 километра от столицата на Бахамите Насау и на приблизително 430 километра от Палм Бийч във Флорида. Районът е известен с кристално чистите си тюркоазени води и белите пясъчни плажове, които го превръщат в предпочитана дестинация за милионери и знаменитости.

Според експерта по луксозен туризъм Сезар Вурм частните острови като Литъл Пайп Кей предлагат нещо, което дори най-скъпите хотели трудно могат да осигурят – пълна дискретност, сигурност и възможност всяко преживяване да бъде организирано по индивидуален вкус.

„Ексумите предлагат рядка комбинация от природна красота и уединение, която трудно може да бъде открита другаде по света“, посочва Вурм.

Цената за наем на острова не е публично известна, но имотът впечатлява с мащабите си. Според специализирани сайтове за ултралуксозни имоти там има 11 спални и 17 бани, собствен кей за яхти, джакузи, хеликоптерна площадка и инфинити басейн с гледка към океана.

Комплексът включва пет основни резиденции в колониален стил и няколко елегантни плажни бунгала, предназначени за пълно уединение и комфорт.

Любопитен факт е, че на острова са снимани сцени от холивудските продукции „Карибски пирати: Проклятието на Черната перла“ и „Казино Роял“.

Сред гостите на сватбеното тържество са били петте деца на Доналд Тръмп-младши, както и братята и сестрите му – Иванка Тръмп, Ерик Тръмп и Тифани Тръмп, заедно със своите съпрузи.

Ерик Тръмп не скри радостта си от щастливото събитие. Те са чудесна двойка. Гордея се, че имах възможност да бъда свидетел на толкова голяма част от съвместния им път“, заяви той.

