Кремъл затяга обръча около Армения! Тежки ограничения

Русия въвежда временни ограничения върху вноса на множество плодове и пресни зеленчуци от Армения, включително домати, краставици, пиперки, зелени култури и ягоди, съобщава ТАСС. Официалният мотив е фитосанитарна безопасност, но решението идва в изключително чувствителен политически момент - дни преди парламентарните избори в Армения на 7 юни.

Премиерът Никол Пашинян (на снимката горе), който насочи страната към по-тясно сближаване със Запада, се изправя срещу предимно проруски опозиционни партии. На този фон мярката изглежда като пореден сигнал, че Москва трудно приема отдалечаването на Ереван от руската орбита и все по-често използва икономически инструменти като форма на натиск.

Ограничения под знака на „фитосанитарната безопасност“

Руската служба „Росселхознадзор“ обяви, че ограниченията се въвеждат заради зачестили нарушения при доставките на арменска плодово-зеленчукова продукция. Според ведомството настоящата ситуация създавала заплаха за фитосанитарното състояние на територията на Русия.

В списъка попадат основни пресни продукти - домати, краставици, пиперки, зелени култури и ягоди. Формално мярката е временна, но тя засяга чувствителен сектор за Армения и идва в момент, когато отношенията между Ереван и Москва са все по-обтегнати.

В Русия твърдят, че дефицит няма да има

В руския търговски сектор не очакват недостиг на зеленчуци заради ограниченията върху арменския внос. Председателят на Асоциацията на компаниите за търговия на дребно Станислав Богданов заяви, че няма предпоставки за дефицит на краставици, домати, чушки, зелени култури и ягоди в големите търговски вериги.

По думите му най-голям дял от предлагането на зеленчуци в магазините заема местната продукция. Така Москва се опитва да представи ограниченията като мярка без вътрешна цена за руския потребител, но с потенциално тежък сигнал към арменските производители и власти.

Изборите в Армения засилват политическия подтекст

На 7 юни в Армения ще се проведат парламентарни избори, на които премиерът Никол Пашинян ще се изправи срещу редица опозиционни партии, голяма част от които са проруски ориентирани. Последните социологически проучвания показват, че неговата партия „Граждански договор“ води с около 30 процента подкрепа.

Именно този момент прави руската мярка особено показателна. Ограниченията върху земеделския внос не изглеждат като изолиран технически акт, а като част от по-широк натиск върху държава, която все по-открито търси собствена политическа посока извън сянката на Москва.

Заплахи за горива и газ

Според Асошиейтед прес Русия засилва натиска върху Армения през последните седмици не само чрез временни ограничения върху селскостопанския внос. Москва е заплашила и с прекъсване на доставките на евтини руски петролни продукти и газ за южнокавказката страна, която остава силно зависима от тях.

Това вече изважда спора от рамката на хранителния пазар и го прехвърля към енергийната сигурност. За Армения подобни предупреждения могат да имат сериозни последици, защото засягат не само търговията, а стабилността на икономиката и ежедневието на хората.

ЕАИС поставя под въпрос мястото на Ереван

Допълнителен удар дойде и от водения от Русия Евразийски икономически съюз. По информация на Ройтерс организацията ще обсъди по-късно тази година временно отстраняване на Армения заради опасения, че стремежът й към членство в Европейския съюз застрашава икономическата сигурност на обединението.

Това е посочено в съвместно изявление на ръководителите на Русия, Казахстан, Беларус и Киргизстан след срещата им в Астана. Така Армения се оказва под натиск едновременно през земеделския износ, енергийните доставки и членството си в икономическия блок, който Москва използва като инструмент за влияние в постсъветското пространство.

Москва предупреждава срещу европейския курс

Русия многократно е заявявала, че членството на Армения в Евразийския икономически съюз е несъвместимо със стремежа на страната да се присъедини към Европейския съюз. Миналата година Армения прие закон, с който официално започна процеса си на присъединяване към ЕС.

Този европейски курс се превърна в една от най-острите линии на напрежение между Ереван и Москва. Вместо да отговори само с дипломатически аргументи, Русия все по-често прибягва до икономически предупреждения, ограничения и заплахи, които поставят Армения пред тежък избор.

Натискът става все по-видим

Ограниченията върху арменските плодове и зеленчуци може да са представени като санитарна мярка, но политическият контекст е трудно да бъде пренебрегнат. Те идват преди избори, при задълбочаващо се сближаване на Армения със Запада и на фона на руски предупреждения за енергийни доставки и евразийско членство.

Така Москва изпраща ясно послание към Ереван - всяка стъпка към ЕС ще има цена. За Армения въпросът вече не е само търговски, а стратегически - дали страната ще продължи европейския си курс въпреки натиска, или ще бъде принудена да се съобразява с икономическите лостове на Русия.

