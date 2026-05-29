Путин култов. Руснаците идват!

Руският президент Владимир Путин заяви, че е твърде рано да се каже дали дронът, попаднал в жилищна сграда в Румъния, е бил в крайна сметка руски и предположи, че всъщност става дума за украински безпилотен летателен апарат, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

НАТО днес обвини Москва в безотговорно поведение и обеща да "защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците", след като Румъния заяви, че руски дрон се е разбил в жилищен блок в дунавския град Галац по време на атака срещу съседна Украйна.

Путин заяви пред репортери в Астана, Казахстан, че е научил за инцидента малко преди това. Той предложи отломките от апарата да бъдат предадени на Русия, за да може Москва сама да проведе собствено независимо разследване.

"Кой в Румъния говори за това, че дронът е руски? Госпожа Фон дер Лайен не е била в Румъния, не е изследвала останките от този дрон, никой не може да каже какъв е произходът на този или друг летателен апарат, докато не се извърши експертиза", подчерта руският президент.

"Първата реакция бе точно същата като сега в Румъния: Руснаците идват", каза той. "После, след кратко време, се оказа, че това няма нищо общо с руски дронове", добави руският президент.

Путин заяви и че Русия разполага с всички необходими средства, за да унищожи всеки, който се опита да нападне руския анклав Калининградска област. Той каза това, след като бе помолен да коментира изказване по-рано този месец на литовския външен министър Кестутис Будрис, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да пробие отбраната на Калининград.

Путин отново повтори, че Москва смята всяко място, което представлява заплаха аз Русия, за легитимна цел, след като бе помолен да коментира твърденията на руското разузнаване, че Украйна е изпратила пилоти на дронове в Латвия.

Путин обаче отказа да посочи конкретна времева рамка за приключване на войната и заяви, че твърденията на Запада, че Русия се подготвя за война с Европа, са лъжи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com