Всичко за Идват

Следете всички новини, анализи и коментари за Идват. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Свят Спорт
Идват разбивачите "Мегадет"

Идват разбивачите "Мегадет"

Създателите на траш метъла куфеят в "Универсиада" Една от най-влиятелните банди в тежката музика - "Мегадет", пристига в София. Дейв Мъстейн и компан...

27 януари | 3:00
0 коментара
9295