Идват нови жеги, къде у нас ще се живее
В сряда може и да превали в части от страната
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В сряда може и да превали в части от страната
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