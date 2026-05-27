Путин със специален дар за Казахстан

Специален дар на Казахстан направи руският президент Владимир Путин. Русия е предоставила на Казахстан четири амурски тигъра като част от усилия за подпомагане на възстановяването на популацията на вида в страната, съобщи самият Путин.

Животните са били уловени в района на Хабаровск в руския Далечен изток и транспортирани до Казахстан със самолет. Според Кремъл тигрите предстои да бъдат пуснати в подходяща среда на свобода.

Инициативата е част от по-широки усилия за възстановяване на тигровата популация в региона, като Казахстан разглежда амурския тигър като близък генетичен роднина на изчезналия каспийски тигър, който някога е обитавал Централна Азия.

Това не е първият случай, в който Москва използва подобни „знакови“ жестове в рамките на международните си отношения. През 2022 г. Русия изпрати 30 породисти сиви коня на Северна Корея - стъпка, възприета като част от засилващото се сътрудничество между двете страни след началото на войната в Украйна.

