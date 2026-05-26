Българската реч влезе в техния парламент

Вълнуващ и безпрецедентен момент за родната дипломация беляза днешното пленарно заседание в Букурещ. Чиста българска реч прозвуча от трибуната на румънското Народно събрание в чест на най-светлия ни празник. Депутатът на българското национално малцинство в северната ни съседка Георги Наков излезе пред колегите си, за да отправи тържествено приветствие по случай 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, който официално се чества и като Ден на българския език в Румъния, съобщава БТА [1].

Сред официалните гости на историческото заседание беше и посланикът на България в Румъния Радко Влайков [1]. Изказването на Наков се превърна в истинска прослава на родната писменост в сърцето на румънската държавност.

Колко други държави имат официален закон за чужд език?

Георги Наков, който съвместява длъжностите на почетен консул на страната ни в Тимишоара и председател на Съюза на банатските българи в Румъния, изрази дълбоката си благодарност към местната законодателна система [1].

„Наскоро дадох интервю, в което ме попитаха за правата на националните малцинства в Румъния. Отговорът ми започна с факта, че тук езиците на малцинствата имат официални празници, изрично установени със закон. Колко други държави по света могат да се похвалят с толкова зряла и развита система за реална защита на националните малцинства?“, риторично попита от трибуната българският представител [1].

Родината на първата българска литературна норма е в Румъния

В хода на емоционалната си реч депутатът припомни малко известни, но фундаментални исторически факти за родната култура. Той подчерта, че именно в румънското селище Винга, разположено в окръг Арад, навремето е приета първата официална литературна норма на българския език [1].

„Затова ние, банатските българи, се чувстваме най-богати от тази гледна точка, защото имаме уникалния шанс да използваме както латинската азбука за специфичния си диалект, така и свещената кирилица за официалния литературен български език“, гордо отбеляза Георги Наков [1].

Наков обърна специално внимание и на факта, че създателите на глаголицата – светите братя Кирил и Методий, чието дело е превърнато в кирилица от Свети Климент Охридски, са избрани за вечни патрони на Теоретичния лицей в Стар Бешенов (Дудещи Веки) [1]. Точно това духовно средище държи златния рекорд за най-старото училище, създадено извън пределите на България от наши сънародници в чужбина [1].

Днешното събитие доказа, че думите на Вазов за нашето четмо и писмо продължават да кънтят с огромна сила далеч извън географските граници на родината ни.

