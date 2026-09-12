Скандал в ЕС: Тайна държава спря монета в чест на българската азбука
Кой е основният заподозрян
Следете всички новини, анализи и коментари за Кирил И Методий. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кой е основният заподозрян
Това е исторически триумф
Шествието премина от Президентството до Народната библиотека и храм-паметника „Св. Александър Невски“
Православният календар отбелязва свой важен светец, а старите вярвания предупреждават за гняв, заеми и лоши думи
Денят във Ватикана е кулминацията на честванията за 24 май в Рим и Светия престол
Парламентарна делегация ще се поклони пред мощите на свети Кирил и ще участва в честванията в Рим
Събитието се организира по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий
Българска делегация ще посети Ватикана за 24 май и ще отдаде почит на делото на Кирил и Методий
На 11 май църквата слави Кирил и Методий – духовните будители на народа
Бургас е сред най-новите членове на международната Асоциация „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“ – един от 48-те сертифицирани културни марш...
В българските земи се създаде славянската цивилизация в християнска Европа, подчерта пред студенти Илияна Йотова
Съседите грубо изопачиха историческата истина, отрекоха ролята на България в делото на светите братя Кирил и Методий
Правителствена делегация е в Рим и Ватикана по случай празника ни 24 май
24 май е поводът да си припомним колко много сме дали и ние на света
Премиерът ще присъства на тържествената литургия в базиликата „Сан Клементе“
Вярата ни учи да възрастваме в единство и любов помежду си, каза в Ловеч Негово Светейшество
Паметта на преподобния Наум Охридски се чества и на 23 декември, когато е починал
Първите свидетелства са в арменска летопис от 1813 г.
Честваме най-българския празник, единственият, който ни обединява
Барелефът е изграден изцяло с дарения на българската общност в страната