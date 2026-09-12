Всичко за Кирил И Методий

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Бургас вече е част от престижна международна мрежа, свързана със съхраняване на паметта за Кирил и Методий

Бургас вече е част от престижна международна мрежа, свързана със съхраняване на паметта за Кирил и Методий

Бургас е сред най-новите членове на международната Асоциация „Европейски културен маршрут Кирил и Методий“ – един от 48-те сертифицирани културни марш...

24 април | 13:46
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