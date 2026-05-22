Шефката на парламента и депутати влизат на аудиенция при Папа Лъв XIV

Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, се очаква да бъде приета днес на аудиенция от Папа Лъв XIV във Ватикана. Програмата включва и официални разговори в Държавния секретариат на Светия престол с кардинал Пиетро Паролин.

Денят е най-важният момент от тазгодишните чествания на 24 май в Рим и Ватикана. В делегацията участват представители на всички парламентарни групи.

Аудиенцията ще се състои тази сутрин в Апостолическия дворец. Михаела Доцова, председател на петдесет и второто Народно събрание, ще води българските народни представители в срещата с главата на Римокатолическата църква. След нея разговорите ще продължат на дипломатическо равнище в Държавния секретариат на Ватикана.

Веднага след срещите в Светия престол делегацията ще се отправи към базиликата „Сан Клементе“. Там Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний ще отслужи тържествена литургия. Българските депутати ще се поклонят в криптата пред гроба на Свети Константин-Кирил Философ и ще отдадат почит към делото на Първоучителите.

По-късно е предвидено и поклонение в базиликата „Санта Мария Маджоре“. Българските представители ще посетят паметната плоча, свързана със събитието от 9-и век, когато славянските книги получават официално папско благословение. Така политическата програма във Ватикана ще бъде свързана с духовния и историческия смисъл на празника.

Официалната визита започна вчера в Рим със срещи с ръководството на италианския парламент. Михаела Доцова разговаря в двореца „Монтечиторио“ с председателя на Камарата на депутатите Лоренцо Фонтана. В делегацията участват по един представител от всяка парламентарна група, което придава на посещението общонационален парламентарен характер.

Вчера следобед народните представители почетоха и българската историческа памет в италианската столица. Те поднесоха венци пред бюст-паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо и пред паметника на Светите братя в двора на българското посолство. Церемониите бяха част от празничната програма по повод Деня на българската азбука.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com