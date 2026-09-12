Шефката на парламента и депутати влизат на аудиенция при Папа Лъв XIV
Денят във Ватикана е кулминацията на честванията за 24 май в Рим и Светия престол
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Денят във Ватикана е кулминацията на честванията за 24 май в Рим и Светия престол
Парламентарна делегация ще се поклони пред мощите на свети Кирил и ще участва в честванията в Рим
Българска делегация ще посети Ватикана за 24 май и ще отдаде почит на делото на Кирил и Методий
Очаква се тя да проведе двустранна среща в Рим с италианския президент Серджо Матарела
В Рим министърът на културата участва в честванията по случай 24 май
Правителствена делегация е в Рим и Ватикана по случай празника ни 24 май
Аудиенцията е по повод Деня на светите братя Кирил и Методий
Габриел е на официално посещение в страната по покана на своя йордански колега
Делегация, водена от главния мюфтия, бе на аудиенция при Светия отец
За първи път регионални лидери ще се срещнат с главата на Римокатолическата църква
Президентът на Украйна беше приет на аудиенция от крал Чарлз Трети в Бъкингамския дворец
Вартоломей I прие председателя на НС
Премиерът се похвали с благословия от Светия отец
Светият отец поздрави отбора за победата над Рома за Купата на Италия
Франциск проведе по специален начин традиционната си седмична обща аудиенция
Рим. Малко след 9 часа местно време, Негово Светейшество папа Франциск прие на аудиенция българския министър-председател Пламен Орешарски. В израз на...
Ватикана. Премиерът Пламен Орешарски днес е на аудиенция при главата на Римокатолическата църква Негово Светейшество папа Франциск във Ватикана. Преми...