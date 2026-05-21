Първа визита на шефката на парламента. Среща с папата

Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, заминава на двудневно посещение във Ватикана и Рим за честванията по повод 24 май. Визитата е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

На 22 май 2026 г. делегацията ще бъде приета на аудиенция при папа Лъв XIV. Това е първото посещение в чужбина на Доцова като председател на 52-рото Народно събрание.

Аудиенция при папа Лъв XIV

Във Ватикана Михаела Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Светия престол кардинал Пиетро Паролин. Срещите поставят визитата в най-високия протоколен регистър на традиционните български чествания в Рим, които всяка година свързват държавното представителство с духовната памет за делото на Кирил и Методий.

Поклонение пред мощите на свети Кирил

По-късно през деня българската парламентарна делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата "Сан Клементе". Народните представители ще се поклонят пред мощите на свети Кирил - един от най-силните символи на българското духовно присъствие във Вечния град.

Цветя в "Санта Мария Маджоре"

Делегацията ще посети и базиликата "Санта Мария Маджоре", където ще поднесе цветя пред паметната плоча в храма. Именно с този храм е свързана паметта за официалното признание на славянската азбука и книги от Ватикана - момент със силно значение за българската културна и духовна история.

Разговор със Суверенния Малтийски орден

В програмата е включена и среща с Великия командор на Суверенния Малтийски орден Фра Емануел Русо. Той отговаря за културните, образователните и религиозните въпроси в ордена, а разговорът е част от по-широкия акцент на посещението върху духовното, просветното и културното наследство.

Среща в италианския парламент

Още в първия ден на визитата е предвидена среща на председателя на Народното събрание Михаела Доцова с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Така програмата съчетава традиционните поклонения за 24 май с политически разговори на парламентарно равнище.

Почит към Капитан Петко войвода

Българските парламентаристи ще поднесат цветя и пред паметника на Капитан Петко войвода на хълма Джаниколо в Рим. Постаментът, чийто автор е професор Валентин Старчев, е поставен редом с този на Джузепе Гарибалди и на други велики италиански революционери.

Широко парламентарно представителство

В състава на делегацията са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на "Възраждане" Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на "Прогресивна България" и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, както и народните представители Атанас Славов от "Демократична България" и Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната".

Първо излизане на международната сцена

Посещението във Ватикана и Рим е първата визита в чужбина на Михаела Доцова след избирането ѝ за председател на 52-рото Народно събрание. Тя зае поста на първото тържествено заседание на новоизбрания парламент на 30 април тази година, а пътуването за 24 май я поставя начело на една от най-символичните български делегации зад граница.

