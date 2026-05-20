Рюте похвали България

България е сред страните, оказали логистична подкрепа на САЩ в действията им срещу Иран. Това заяви днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция преди утрешното заседание на външните министри от пакта в Швеция.

Според него САЩ остават обвързани с пакта, но добави, че при посещението си в Белия дом през април е усетил разочарование от това, че някои европейски съюзници са отказали на Вашингтон логистична подкрепа за действията срещу Иран.

"Мисля, че от първия ден по-голямата част от европейските държави, които имаха възможност да го направят, отвориха базите си, като по същество изпълниха двустранните ангажименти, които бяха поели спрямо САЩ през годините. Става дума буквално за хиляди излитащи полети. Това е наистина мащабно. Миналата седмица бях в Румъния, в Букурещ, и видях там на летището американските самолети-цистерни, които бяха наистина много на брой. Но това се случва в цяла Европа, включително в големите държави, но също и в много по-малки страни, като Румъния и България, а също и Хърватия, Северна Македония, като много от тях доставят гориво, изпълнявайки по същество поетите от тях ангажименти", посочи той.

Рюте коментира, че предстоящото изтегляне на част от военните сили на САЩ от Европа е "здравословно" и ще бъде постепенно и структурирано. Ние в Европа сме достатъчно богати, за да можем да поемем по-голяма отговорност за собствената си отбрана, допълни той. Рюте посочи, че вероятно президентът на САЩ Доналд Тръмп е постигнал най-големия си външнополитически успех за миналата година на срещата в Хага, когато съюзниците се споразумяха до 2035 г. да повишат разходите за отбрана до 5 процента от БВП.

"Русия остава най-голямата заплаха за евро-атлантическата сигурност", посочва той.

От 2022 г. виждаме, че Русия взаимодейства с Китай, Иран и Северна Корея, Пекин участва в заобикалянето на санкциите срещу Москва и при доставката на стоки с двойно предназначение за нея, посочи Рюте. Той изрази разбиране за нуждата на Вашингтон да пренасочи сили към Азия и за необходимостта от преразпределяне на тежестта и отговорностите в НАТО, съобщава БТА.

ЕС трябва да реши каква роля иска да има в преговорите за мир в Украйна, а след това да определи преговарящ, заяви Рюте в отговор на въпрос и уточни, че това ще се разисква на европейско равнище. Попитан какво мисли за възможността Русия да използва ядрено оръжие срещу Украйна, той заяви, че руската страна знае какъв опустошителен отговор би последвал. Рюте определи като "смехотворни" твърденията на Москва, че балтийските държави подпомагат украинските въздушни удари по цели в Русия.

