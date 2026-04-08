Среща под напрежение: Рюте и Тръмп лице в лице след огнената криза с Иран

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще се срещне днес с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон в момент на сериозно напрежение между съюзниците, съобщава Франс прес.

Срещата идва непосредствено след като Тръмп обяви двуседмично прекратяване на огъня с Иран - ход, който временно успокои ситуацията около стратегическия Ормузки проток, но не разсея разногласията в рамките на алианса.

Очаква се Рюте да се опита да смекчи острите критики на американския президент към европейските държави, които Тръмп обвини, че не са подкрепили достатъчно САЩ и Израел в операцията срещу Иран.

"Той идва да ме види в сряда. Той е страхотен човек. Генералният секретар е страхотен", заяви Тръмп по адрес на Рюте, демонстрирайки лична близост, която обаче не скрива политическите различия.

В рамките на визитата си генералният секретар на НАТО ще проведе срещи и с държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната Пийт Хегсет.

Според източници от алианса посещението е планирано отдавна, но придобива нова тежест заради ескалацията в Близкия изток. Основни теми ще бъдат увеличаването на разходите за отбрана, напрежението с Иран и войната в Украйна.

Отношенията между европейските членки на НАТО и администрацията на Тръмп се изостриха след началото на американско-израелската операция срещу Иран. Президентът на САЩ обвини Европа в „страхливост“ и липса на ангажимент за отварянето на Ормузкия проток - ключов маршрут, през който преминават около 20% от световните доставки на петрол.

Постигнатото примирие между САЩ и Иран, договорено с посредничеството на Пакистан, дава възможност за възстановяване на трафика през протока, но не гарантира трайна стабилност.

Визитата на Рюте във Вашингтон ще продължи до 12 април, като в програмата му са включени и публични изяви, както и участие в срещата на групата „Билдерберг“, където ще се съберат водещи политически и икономически лидери от Европа и Северна Америка.

