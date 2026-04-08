Тръмп пак изненада света! Ново съдбовно решение за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи рязък завой в последния момент и обяви, че е съгласен да спре ударите срещу Иран за срок от две седмици. Решението идва след часове на крайно напрежение и директни заплахи за масирани разрушения, които разтърсиха международната общност и изправиха региона на ръба на нова мащабна ескалация.

Ходът на Вашингтон е резултат от спешни разговори с пакистанското ръководство. Премиерът Шехбаз Шариф е настоял за удължаване на крайния срок, поставен на Техеран за отваряне на Ормузкия проток - стратегически маршрут, през който преминава значителна част от световния петрол.

"Въз основа на разговорите с премиера Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, в хода на които те поискаха да спра ударната сила, изпратена тази нощ към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут соушъл.

"Това ще бъде двустранно СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ“, подчерта американският лидер.

Решението идва на фона на получено от Вашингтон предложение от Иран, което включва 10 точки. Според Тръмп този план може да се превърне в основа за преговори, макар конкретните параметри да не са публично обявени.

Малко преди това пакистанският премиер също отправи призив за деескалация. Той настоя всички страни да спазват примирие в рамките на същия двуседмичен период, за да се даде шанс на дипломацията да предотврати по-широк конфликт и да се постигне трайна стабилност в региона.

Драмата обаче достигна връхната си точка часове по-рано. Крайният срок, поставен от Вашингтон, изтичаше в полунощ по Гринуич, а малко преди това Тръмп отправи едно от най-тежките си предупреждения досега, заявявайки, че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ".

Американският президент предупреди, че при липса на споразумение могат да бъдат нанесени удари по ключова гражданска инфраструктура, включително мостове и електроцентрали – ход, който предизвика остра реакция от международната общност.

От Организация на обединените нации изразиха сериозна тревога. Говорител на генералния секретар Антонио Гутериш подчерта, че подобни изявления са изключително опасни и че никакви военни цели не могат да оправдаят масово разрушаване на инфраструктура или страдания сред цивилното население.

Междувременно на територията на Иран напрежението прерасна в реални действия. Жители на страната започнаха да образуват живи вериги около стратегически обекти, опитвайки се да ги защитят от евентуални удари.

Макар обявеното примирие да дава кратък прозорец за преговори, ситуацията остава крайно нестабилна. Всичко сега зависи от това дали Иран ще отвори Ормузкия проток и дали двете страни ще използват тези 14 дни за реална деескалация – или за подготовка за нов сблъсък.

