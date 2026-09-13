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Примирие за Сирия до седмица

Примирие за Сирия до седмица

На срещата за Сирия в Мюнхен се работи за примирие в Сирия, което се очаква да бъде обявено до седмица, това заяви държавният секретар на САЩ Джон Кер...

12 февруари | 7:22
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