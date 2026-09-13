Тръмп пак изненада света! Ново съдбовно решение за Иран
Дипломацията получава 14 дни шанс, докато напрежението около Ормузкия проток остава взривоопасно
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Дипломацията получава 14 дни шанс, докато напрежението около Ормузкия проток остава взривоопасно
Руснаците подробно описаха редица условия, които искат да бъдат изпълнени, каза Марко Рубио
Новината съобщи ТАСС
"Днес сме на кръстопът в историята", изтъкна британският премиер
Малко вероятно е обаче "Хамас" да се съгласи на такива условия
Русия подкрепя териториалната цялост на Украйна при условията от 1991 г.
На срещата за Сирия в Мюнхен се работи за примирие в Сирия, което се очаква да бъде обявено до седмица, това заяви държавният секретар на САЩ Джон Кер...